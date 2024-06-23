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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эрик Грин покинет УНИКС

Место Грина в составе казанской команды занял форвард Девон Акун-Перселл, сообщает «Перехват». Грин (33 года, 191 см) в прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ сыграл в 48 матчах, набирая в среднем 11,8 очка, 2,2 подбора и 1,2 передачи за 22,5 минуты на паркете.

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