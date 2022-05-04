Журнал «Профиль»

13 605 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что США в своей поддержке Украины не хотят довести дело до Тр...В НАТО пообещали ...
  • Vlad Kol
    Учитывая уровень сегодняшнего медийного вранья, это высказывания -не о чем…Германия заявила,...
  • Vladimir Lenkov
    Это пендосня правильно считает. Русским всегда приходилось еще и Европу зачищать от мусора.В США считают, чт...

СМИ: торговым сетям могут снять ограничение на максимальную долю рынка в РФ

СМИ: торговым сетям могут снять ограничение на максимальную долю рынка в РФ

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предложило отменить на период до конца 2022 года ограничение на максимальную долю рынка для тех торговых сетей, которые планируют приобрести уходящие из страны иностранные компании.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх