СМИ: торговым сетям могут снять ограничение на максимальную долю рынка в РФ

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предложило отменить на период до конца 2022 года ограничение на максимальную долю рынка для тех торговых сетей, которые планируют приобрести уходящие из страны иностранные компании.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предложило отменить на период до конца 2022 года ограничение на максимальную долю рынка для тех торговых сетей, которые планируют приобрести уходящие из страны иностранные компании.
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