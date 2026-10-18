В Алтайском крае днем 19 октября будет от +2 до +7 градусов. По западу воздух прогреется до +13 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.
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