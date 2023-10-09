Капитан "Спартака" Джикия назвал ничью с ЦСКА плохим результатом

Капитан и защитник московского "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал ничейный результат матча со столичным ЦСКА, который состоялся в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), и отметил, что терять очки в домашних поединках - это плохо.