В Астрахани отремонтировали подъездные пути к строящемуся детскому саду

Само дошкольное учреждение намечено ввести в строй в конце января. В микрорайоне Бабаевского обновили дорожные участки по улицам Бульварная, Жилая и Румынская, которые являются подъездными путями к строящемуся в рамках нацпроекта «Демография» детскому саду.
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