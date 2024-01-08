В Астрахани отремонтировали подъездные пути к строящемуся детскому саду

Само дошкольное учреждение намечено ввести в строй в конце января. В микрорайоне Бабаевского обновили дорожные участки по улицам Бульварная, Жилая и Румынская, которые являются подъездными путями к строящемуся в рамках нацпроекта «Демография» детскому саду.