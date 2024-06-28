Сколько стоит в 2024 году образование в московских и региональных вузах Татьяна СергееваОбразование играет ключевую роль в жизни каждого человека, но стоимость обучения в университетах может стать серьезным фактором при выборе образовательного пути.
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