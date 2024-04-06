МО: ВС РФ уничтожили в районе Харькова две пусковые установки ЗРК SAMP-T ВСУ

В районе Харькова российские артиллеристы при содействии оперативно-тактической авиации и ракетных войск уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства, принадлежащие Вооруженным силам Украины.
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