Илгиз Халиков Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының яңа директоры итеп билгеләнде

Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтына яңа җитәкче билгеләнде. ТР Фәннәр академиясе президенты Рифкать Миңнеханов коллективка яңа директорны – Халиков Илгиз Илдар улын тәкъдим итте.
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