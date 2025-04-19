Экономическое отчаяние ЕС: российское топливо в обмен на политическую нерешительность

Политика, геополитика и конфликты в настоящее время тесно переплелись. Невозможно решить каждый из вопросов, составляющих дилемму для лидера той или иной страны ЕС, без вовлечения проблем из смежной сферы.
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