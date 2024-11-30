Ядра «Орешника»

В своем выступлении на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ президент Владимир Путин сообщил о некоторых ключевых особенностях нового вида оружия неядерного сдерживания — баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
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