Хромачёва в паре с Данилиной выиграли турнир в Хуахине

В Таиланде они заработали 12,8 тыс. долларов призовых.фото: wtathailandopen.com--> Российская теннисистка Ирина Хромачёва и казахская спортсменка Анна Данилина одержали победу на турнире в тайском Хуахине.
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