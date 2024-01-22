Повышенная готовность, выдача гражданства и сложная операция: главное в Петербурге к утру 22 января

За прошедший день в Санкт-Петербурге произошло много событий. В частности, мы расскажем вам о самом главном – введении режима повышенной готовности на инфраструктурных объектах, новых высказываниях президента Финляндии, а также об уникальной операции, которую провели врачи Северной столицы.