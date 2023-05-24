Военное обозрение

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Пресс-секретарь президента РФ дал понять, что Россия выступает против «замораживания» украинского конфликта

Пресс-секретарь президента РФ дал понять, что Россия выступает против «замораживания» украинского конфликта

Российская Федерация выступает против «замораживания» вооруженного конфликта на Украине. Такой вывод можно сделать из опубликованных ТАСС фрагментов беседы агентства с пресс-секретарем президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрием Песковым.

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