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Ксения Душанова, которая осталась без глаза из-за ревнивого бывшего, восстанавливает лицо: «Еще одна операция позади»

Ксения Душанова, которая осталась без глаза из-за ревнивого бывшего, восстанавливает лицо: «Еще одна операция позади»

История 41-летней Ксении Душановой из Сочи прогремела чуть ли не на всю страну. Миловидную блондинку лишил глаза ее экс-избранник — блогер Рашид Алиев.

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