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Воронежские новости

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Пенсионеры получили травмы при столкновении «ВАЗов» в городе Эртиль под Воронежем

Пенсионеры получили травмы при столкновении «ВАЗов» в городе Эртиль под Воронежем

Вчера около 8:30 в Эртиле по улице Лермонтова произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ», 65-летний местный житель, выезжая со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке, не предоставил преимущество другому «ВАЗу».

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