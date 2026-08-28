Пенсионеры получили травмы при столкновении «ВАЗов» в городе Эртиль под Воронежем

Вчера около 8:30 в Эртиле по улице Лермонтова произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ», 65-летний местный житель, выезжая со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке, не предоставил преимущество другому «ВАЗу».