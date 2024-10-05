Спасибо.Одно слово, три слога, семь букв.Сегодня по всей стране звучат слова благодарности учителям, педагогам, наставникам, тренерам и репетиторам: всем, кто передавал нам свой опыт, помогал мудрым советом, переживал за нас на контрольных и экзаменах, был рядом, когда мы нуждались в помощи.