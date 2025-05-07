Сотрудники ПривЖД провели благоустройство и реставрацию памятных мест ко Дню Победы

Накануне празднования 80-летия Великой Победы сотрудники Приволжской магистрали провели благоустройство и реставрацию памятников, обелисков и мемориальных досок, установленных в память о железнодорожниках-участниках Великой Отечественной войны.
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