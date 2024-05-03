Сийярто заявил об опасениях из-за возможной отправки войск Франции на Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто дал интервью французскому телеканалу LCI, в котором рассказал об опасениях из-за заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину.
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