Наталья Сергунина: Москва получила международную технологическую премию

На премию претендовали представители более 50 стран Проект «Лидеры цифровой трансформации», инициированный мэром Москвы, был удостоен международной премии в области современных технологий Global Innovation & Tech Excellence Awards.
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