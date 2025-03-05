🔔Без паники! ❗Сегодня в Волгоградской области пройдет проверка системы оповещения. В 10:40 прозвучат сирены и громкоговорители, а также на одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов.
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🔔Без паники! ❗Сегодня в Волгоградской области пройдет проверка системы оповещения. В 10:40 прозвучат сирены и громкоговорители, а также на одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов.