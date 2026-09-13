Россияне стали пить рекордно мало — потребление алкоголя достигло минимума с 1996 года. В августе показатель снизился до 7,52 литра на человека в пересчёте на последние 12 месяцев.
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