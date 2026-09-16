Японская организация зафиксировала рекордное число русских туристов

В августе Японию посетили 14,4 тыс. русских, что на 10,4% больше, чем в прошлом году. Всего с начала года страну посетили 131,9 тыс.
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