Вильфанд пообещал москвичам похолодание на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что к середине следующей недели жителей Москвы и Подмосковья ожидает понижение температуры воздуха до плюс 20–25 градусов, что по ощущениям будет восприниматься как аномальный холод.