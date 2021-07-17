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Вильфанд пообещал москвичам похолодание на следующей неделе

Вильфанд пообещал москвичам похолодание на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что к середине следующей недели жителей Москвы и Подмосковья ожидает понижение температуры воздуха до плюс 20–25 градусов, что по ощущениям будет восприниматься как аномальный холод.

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