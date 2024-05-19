Николай Басков носит накладки на зубах

Стоматолог раскрыл секрет белоснежной улыбки Николая Баскова. Филипп Киркоров прямо заявляет, что идет на жертвы по улучшению своей внешности ради зрителей, которым хочет доставить эстетическое удовольствие.
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