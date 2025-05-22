Ефимов: в рамках принятых в апреле решений о КРТ в Москве построят жильё и деловые пространства

В апреле 2025 года Москва одобрила и утвердила реализацию четырёх проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ), общая площадь которых составляет 13,7 га, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.