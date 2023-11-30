Аналогичная проблема возникает и при посещении ветеринара: после осмотра и необходимых процедур у специалиста уточняют массу вопросов, но частота купаний и правила ухода за шерстью часто остаются без внимания.
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