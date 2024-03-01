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Доигрались. Экипаж авиакомпании "Победа", выгнавший военнослужащего СВО из самолёта, заработал себе уголовное дело

Доигрались. Экипаж авиакомпании "Победа", выгнавший военнослужащего СВО из самолёта, заработал себе уголовное дело

 Вчера в сети разлетелось видео, где экипаж авиакомпании "Победа", самым натуральным образом издевается над военнослужащим, который, после ранения и лечения, летел домой.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Эта гавённая кампания дня не может прожить, чтобы не сделать людям какую-нибудь гадость! Всяким интернетовским каналам выкатывают миллиардные штрафы, а здесь опять это чмо отделается устным порицанием?!
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1 час.
A
Air
Давно пора эту гоп-авикомпанию разогнать, это же натуральные гопники за углом, которые обдирают человека до ники!
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56 мин.
ALEKSANDR ROGOV
Пи-ов к ногтю!
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2 мин.

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