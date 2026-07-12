Рейс Астана – Дубай вернулся в аэропорт из-за эскалации на Ближнем Востоке

www.globallookpress.com/Bulkin Sergey/news.ru Самолет авиакомпании Air Astana, следовавший по маршруту Астана – Дубай, был перенаправлен обратно в аэропорт вылета из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
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