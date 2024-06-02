Выпускникам объяснили, в каких случаях не стоит рисковать пересдавать ЕГЭ

Методист Мушта: не стоит пересдавать ЕГЭ, если написал на 85, а хотел 90 баллов. Источник: Freepik Возможность пересдать ЕГЭ в этом году появится впервые, поэтому ученики могут еще не до конца понимать, как работает эта опция, рассказал «Газете.