Выпускникам объяснили, в каких случаях не стоит рисковать пересдавать ЕГЭ

Методист Мушта: не стоит пересдавать ЕГЭ, если написал на 85, а хотел 90 баллов. Источник: Freepik Возможность пересдать ЕГЭ в этом году появится впервые, поэтому ученики могут еще не до конца понимать, как работает эта опция, рассказал «Газете.
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