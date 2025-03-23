Увеличили штраф за неправильную перевозку детей в авто: насколько придется раскошелится невнимательным автомобилистам Ольга БезродняяС усилением внимания к детской безопасности на дорогах, в законодательстве о дорожном движении на 2025 год запланированы значительные изменения, касающиеся правил перевозки юных пассажиров в автомобилях и ответственности за их несоблюдение.