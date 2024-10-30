Мухаметшин принимает участие во Всемирном конгрессе российских соотечественников

Председатель Госсовета РТ, председатель Координационного совета по делам соотечественников при Раисе РТ Фарид Мухаметшин возглавил делегацию Татарстана на Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.
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