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Александра Трусова: «В моей сумке можно найти все что угодно. Там всегда аптечка, у меня есть таблетки на все случаи жизни»

– Ты следишь за модой и трендами? – Не слежу особо. Мне нравится одеваться так, как я люблю. – Чей звездный стиль тебе нравится? – Очень нравится, как одевается Зендея.

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