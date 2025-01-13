Пленный ВСУ заявил, что ни разу не видел, чтобы эвакуировали погибших

Пленный украинский военнослужащий Павел Короколин из Черкасской области за всю службу ни разу не видел, чтобы тела погибших солдат забирали для эвакуации, об этом он рассказал в видеоролике, опубликованном Минобороны России.
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