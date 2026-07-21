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Царьград

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Министр Кравцов: Артек примет детей в приоритетном порядке

Министр Кравцов: Артек примет детей в приоритетном порядке

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что дети, которые не смогли попасть в Международный детский центр "Артек" в текущую смену, будут размещены в приоритетном порядке, как только центр возобновит свою работу.

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