График объявления результатов ЕГЭ опубликовали в Воронеже

В министерстве образования Воронежской области рассказали о том, в какие даты будут опубликованы результаты единого ЕГЭ по всем предметамВ министерстве образования Воронежской области рассказали о том, в какие даты будут опубликованы результаты единого ЕГЭ по всем предметам.