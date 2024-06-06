График объявления результатов ЕГЭ опубликовали в Воронеже

В министерстве образования Воронежской области рассказали о том, в какие даты будут опубликованы результаты единого ЕГЭ по всем предметамВ министерстве образования Воронежской области рассказали о том, в какие даты будут опубликованы результаты единого ЕГЭ по всем предметам.
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