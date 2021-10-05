Почему российская власть против Сталина, а народ за Сталина

Любопытно, однакоПолитикаПочему российская власть против Сталина, а народ за Сталина автор - Советский патриот Правящий режим очень любит периодически поливать известной субстанцией наше советское прошлое.Вернуться к статье10624НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAIAlex ImenНаши власти за себя и за "своих".Серж ПрологовА кто сказал что "народ за Сталина"?Игорь КузнецовЧасть народа - "За", это факт. Пожилые забыли все "перегибы", молодым экстремистам нужна "железная рука". Ну а всем этим лгбтешникам нужно вернуть "либерализм 90-х". "Развенчание культа" было исторической ошибкой. Китай от себя оттулкнули и у многих "мозги поехали" - во что верить и что строить?Серж ПрологовЯ придерживаюсь другого мнения. В агитпропе есть такой прием, его очень любят мамы и бабушки с детсадовскими воспитательницами: "Петенька, как тебе не стыдно! ВСЕ детки писают в горшочек и ОДИН ТЫ в штанишки!". ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ человека ВСЕМ окружающим. На человека, как на стадное (ОБЩЕСТВЕННОЕ) существо, прием действует безотказно. НО старики не забыли, а молодежи НЕ НУЖНА "железная рука". Круг сталинистов очень узок и очень ограничен: это это рукожопо- жопоголовые идиоты и партноменклатурная сволочь.Игорь КузнецовОбщественное мнение формируется различными методами для различных социальных слоёв населения. Именно поэтому при Сталине была самая ожесточённая борьба "за место рядом с вождём". Отсюда доносы и т.д. При этом для элиты (военных, артистов, учёных) проводилась политика "кнута и пряника". Для кого после ВОВ строили "высотки" в Москве и "сталинские" дома? И тогда же разворачивалось строительство панельных 5-ти этажек для обычных граждан. А уж Хрущёв просто продолжил - сначала "поиграл" в "оттепель", потом "гайки закрутил".Василий ПлюшкинА кто сказал, что против?Георгий КорневА кто сказал, что нетОлег СамойловМне вот интересно, ПОЧЕМУ к "сталинкам" относят АЖ СЕМЬ выоток в Москве, по паре-тройке десятков двухэтажных домишек возле военных заводов и странным образом забывают сотни тысяч бараков с засыпкой стен из досок шлаком и опилками? Или это НЕ "сталинки"?Villi sherbakА почему ты такой противник Сталина. Так вышло что именно он стал во главе государства, а не кто то другой. У меня к Сталину всегда было особое отношение и его политика в то время была вызвана совсем не тем, о чем ты пишешь. Не ты не Я, как и многие другие не жил в тот исторический период. Это во первых. Во вторых как известно большевики и не мечтали до 6 июля 1917 года о том, что в октябре этого же года власть падет просто к их ногам, чем они и воспользовались. Я даже не могу представить ту обстановку в тот период в России. Количество партий зашкаливало. В стране начинался голод., а в учредительном собрании не было и грамма возможности создать правительство, для которых государство составляло настоящую ценность. Да и власть у временного правительства была минимальна и поддержка его по стране приближалась к нулю.АлександрА почему власти СССР,начиная с Хрущёва,были против Сталина?Евгений БлагородныйДа большинство народа против Сталина,и не хрен здапетьЕАЕвгений АлексеенкоИ самое парадоксальное, что все усилия путинского режима по очернению Сталина оказываются тщетными. Это видно по соцопросам, где народ России начинает относиться к нему все лучше: Почему российская власть против Сталина, а народ за Сталина И это вселяет некоторые надежды, что не всё еще потеряно. Возможно наша страна еще вернет себе прежнее достоинство и величие, потерянное под знаменами антисталинистов.Игорь КузнецовВо время ВОВ отстояли Ленингад, выдержали осаду пережив мучения - при Сталине. При Путине по 50 т.р. выплатили оставшимся блокадникам и почтили память погибших. Что-то у Вас не сходится.кормчийЭто у вас так в Усрании думают ? Так это не новость !AAAleks AdЖенечка, а как Вам такое???Олег СамойловНасчет народа - не трипиздонь! Десяток процентов сталинистов ярых - это еще НЕ народ!Олег СамойловМне вот интересно, а КАК ТАК получилось,что сильнейшая армия мира, наиболее обеспеченная САМЫМИ лучшим оружием ударно бежала до стен Ленинграда, Москвы, Кавказа, Сталинграда?ААлексейА не всех предателей-троцкистов вычистили, в частности Власова, Павлова и иже с ними.Олег СамойловНе подскажет ли гениальный совкодрочила, КТО придумал и вопотил в жизнь танки Т-34 и КВ, использование танков бригадами и полками? КТО разработал тактику и стратегию использованя бронетанковых войск в войне? Второй вопросишко некоему Алексею: КТО вывел из окружения 4 мехкорпус практически без потерь и сохранив до 80% боевой техники? КТО оборонял Киев и вывел из окружения 37 армию БЕЗ боеприпасов,но сохранив практически все вооружение и боевую технику, уцелевшие после 73 суток непрерывных боев? Не подсажет ли мне, тупому,выдющийся стратег Алексей, под чьим командованием 20 армия гнала немцев от Москвы, когда справа и слева от этой армии войска Рокоссовского и Говорова вязли в безуспешных попытках хоть что-то сделать против немецких войск? Не подскажет ли мне выдающийся историк Алексей, КТО разработал тактику применения огневого вала в наступлении, выброску тактических танковых десантов? Может быть расскажет гражданин Алексей,благодаря кому Вторая ударная армия БЕЗ боеприпасов, БЕЗ топлива, БЕЗ продовольствия держалась в окружении с февраля по ИЮЛЬ в ленинградских болотах? Может быть Алексей мне расскажет, ТО ПРЕДЛ Вторую ударную армию и НЕ помог ей вырваться из окружения при наличии ЦЕЛЫХ ДЕСЯТИ километров от фронта РККА до Второй ударной? А еще у меня вопросишко мерзеньий неоему Алексею: ПОЧЕМУ Сталин назначил ГЕНЕРАЛЬСКУЮ пенсию жене/вдове генерал-лейтенанта Власова Андрея Андреевича и их сыну? И ведь эту пению она получала до того момента, пока подельни сталинский, самый любимый и самый дорогой ее не лишил?ААлексейС хамами не общаюсьОлег СамойловОй! Вот это и есть ДОСТОЙНЫЙ ответ на все заданные вопросы! На бОльшее умишка не хватило?Виктор МуравьевДопустим, всё население России стало "за Сталина". Что дальше?Виктор МуравьевДопустим, всё население России стало "за Сталина". Что дальше?Юрий DedА не чё дальше . Статья малоумного придурка решившего что он точно знает кто чего хочет и кто кого воспевает а кого проклинает . А по сути нынешней власти нет дела до того любить или ругать Сталина . Это новоявленные = коммунисты = хотят хоть как то себя пыпячить высасывая проблемы с пальца .Игорь КузнецовДля нынешнего руководства КПРФ идеология - марксизм-ленинизм, богачей раскулачить, но не всех, Грудинина, например, не следует. В арбитражном апелляционном суде в Москве прошло заседание по иску условных «акционеров» ЗАО «Совхоз им. Ленина» к создателю и руководителю общества, известному бизнесмену Павлу Грудинину. Суд постановил, что Грудинин ранее собственноручно причинил совхозу ущерб в размере миллиарда рублей и теперь должен вернуть эти деньги ЗАО. ... И что бы с таким сделали при Сталине?ААлексейА дальше, коллективное сознание выдвинет на пост президента России нового человека с дух. уровнем Сталина И.В., и народ за него проголосует.Олег СамойловИ потом народ затнет свои язычки в жопу и будет свистеть про самого дорогого и самого любимого по очередям за всем, начиная с трусов и носков тряпочных и заканчивая "бИЗплатнАмЕ" квартирами через 25 лет очереди!ННиколайПросто отвечаю на заглавие статьи: потому что ухарей, которых сейчас большинство во власти, при И.В.Сталине вычищали железной метлой, а сейчас пальчиком грозят: "Низзя!"ИИЗРАЭЛЬХЭНДСой ли !?всех этих прокуроров следователей которые по 58й статье убили ученых-вояк-крестьян, чем нанесли урон СССР.что кто то привлек?СССР не попал на Луну потому что Королеву санки .во время следствия вынесли.Кому повезло СССР или Королеву что его до конца не сгноили на Колыме.Ах ну да наимудрейший не знал...alexanderЗа Сталина без сомнения очень многие - те, которые не знают и не хотят знать о масштабе НЕВИННЫХ жертв политических репрессий. Но против архивных документов, которых эти люди не хотят видеть и читать, не попрешь. Только тот, кто внимательно читал "сталинские списки" может понять, что правосудие при Сталине было уничтожено, а Сталинская Конституция попрана! Многие с этим не согласятся, но контраргументы у них вряд ли найдутся.Борис ГораТе, чьи предки писали анонимки и рулили вертухаями в ГУЛАГах, хорошо поднялись в то время, получив "высвободившиеся" активы в виде квартир и тёплых мест, не могут не воспевать этого упыря. А те, в чьих семьях безвинно пострадали порядочные и честные люди, сделавшие очень много для страны и народа, оклеветанные подлецами, никогда не смогут забыть и простить "изобретателей" этой мясорубки.Виктор МарченкоА теперь, что правосудие есть??? Справедливые выборы есть? Сплошь вранье, из всех утюгов и не было при Сталине уничтоженных миллионов, не надо звиздеть!Олег СамойловЗа сталена - быдло! Нормальный человек за упыря не встанет!Олег СамойловХорош пиздеть про выборы! Сейчас вообще человек касательства к результатам голосования НЕ имеет в 90% случаев! А уж про бедненькава сталена, при котором ну никого не пристрелили и никого в лагерях не сгноили - желаю тебе в Сибири по правому бережку речушки Васюган километрах в 100-150 от впадения Обь прогуляться и ровики с расстрелянными посчитать!ИванВласть с Чубайсом, а народ ПРОТИ...Дмитрий ДемочкинЕсть, конечно, кто за Сталина. Но их очень мало и они не являются умными людьми.Василий ПлюшкинТы за себя отвечай, бестолковецкормчийА ты значит шибко умный ?Дмитрий ДемочкинА ты историю изучайДмитрий ДемочкинНет, я очень средний, но мне и этого хватает, чтобы понять, что такое был Сталин)кормчийТогда читай исторические труды тогдашних лидеров Европы, а не Солженицына .кормчийАвтор просто засранный казачок !ИИЗРАЭЛЬХЭНДСВопрос поставлен провакационно! Типа снизу молот ,сверху серп-это наш советский герб,хочеш жни а .хочещь куй все равно получишь орденИИЗРАЭЛЬХЭНДСперво на перво -Сталин грабитель.преступник и клятвопреступник поубивавший истинных коммунистов-романтиковкормчийДа если бы не Сталин вашего жидовского государства не было и в помине !Леонид АлексеевПро власть против упыря сталина не знаю,потому что нет такого!А вот то,что нормальная часть населения России прокляло этого кровожадного тирана-это факт!!Ну,а как иначе?Что же, хвалить этого урода за миллионы загубленных жизней??Только иуды могут такое делать-восхвалять маньяка!!!Владимир ГончаровЭто слова подонка не понимающего действительности. Родина для этих нелюдей пустой звукЛеонид АлексеевТы видно такой же тупорылый маньяк,как и твой кумир-шестипалый уродец сталик!Дмитрий ДемочкинА где у Усатого педофила-убийцы и грабителя Родина?ИИЗРАЭЛЬХЭНДСЗулейха это всего лишь экранизация (слегка) бабушки Ч.ХаматовойИИЗРАЭЛЬХЭНДСВас, не разбудит Чести клич. К чему СТАДАМ, дары Свободы...? Их должно резать... или стричь... Наследство их, из рода в роды Ярмо с гремушками... да бич...кормчийкормчийХочется спросить автЫра , а с какого перепоя он вообразил, что власть против Сталина ?ВДВячеслав ДолининНарод против Сталина и не хочет возвращения сталинских принудительных внутренних займов, колхозных трудодней, 6-дневной 48-часовой рабочей недели, ГУЛАГа и т.п. "прелестей" тоталитарного прошлого. Ха Сталина не народ, а тупое быдло.Дмитрий ДемочкинСталин уничтожил больше людей,чем Гитлер!Леонид АлексеевСовершенно точно!кормчийЭто вы сами придумали или у Солженицына вычитали ?Дмитрий ДемочкинСолженицын не объективен. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0ИИЗРАЭЛЬХЭНДСкормчийА кто сказал, что Иуда объективен ? А вся эта хрень,что вы мне прислали , работа деятельности Никиты - кукурузника, у которого руки по локоть в крови ,что при Сталине ,что когда он рулил страной !Дмитрий ДемочкинПоезжайте на бутовский полигонОлег СамойловВ России еще сотни и тысячи мест типа Бутовского полигона, где расстреляны и НЕ похоронены, а зарыты, как собаки издохшие, безвинно пострадавшие от "замИчЯтельнАВа " режима усатого ублюдка!BBBriz BazelikСТАЛИН, - выдающаяся личность! Это тот, кто научил чиновников бояться воровать. И от этого страха (на генном уровне!), новое поколение воров-чиновников, готовы говорить о Сталине, - как "о пожирателе людей"!!!ИИЗРАЭЛЬХЭНДСой ли !?всех этих прокуроров следователей которые по 58й статье убили ученых-вояк-крестьян, чем нанесли урон СССР.что кто то привлек?СССР не попал на Луну потому что Королеву санки .во время следствия вынесли.Кому повезло СССР или Королеву что его до конца не сгноили на Колыме.Ах ну да наимудрейший не знал...BBBriz Bazelik... а Вы уверены, что это "его дело рук"? В ТО время, на руководящих постах КТО был?, - правильно!, - не образованные люди, в основном прошедшие ускоренные парт.школы и курсы пар. руководителей. Но самое главное, - "добравшись" до руководящего поста и чтобы как-то удержаться на месте (в силу своей безграмотности!), чиновник шёл на всё грешное и циничное. От их подлости и мерзости возникли "статьи", от которых в Стране возникли ТЕ, "драматические события". Т.ч., не всё так однозначно и архивы до сих пор "перелопачиваются".Aнатолий РайковА Хрущёва кто привлёк к ответственности?А этих псевдо-историков кто будет привлекать к ответственности? https://youtu.be/e0ln4I9hWU8ИИЗРАЭЛЬХЭНДСпри Сталине ГРАБИЛИИИЗРАЭЛЬХЭНДСКормчий ,а ты помимо того что гопник-быдлан .так и сцыкункормчийА с таким идиотом ,как ты ,дискутировать- себя не уважать. Ты хоть знаешь кто такой гопник - мудила ?ИИЗРАЭЛЬХЭНДСкормчемуИИЗРАЭЛЬХЭНДСAнатолий РайковЭто ты так выгядишь жид?ВШВладимир ШевченкоПутинский режим только-только начинается. Ещё, велика сила тех,кто загнал народ в нищету и хает Сталина,которая мешает Президенту В.В. Путину исправить положение в Стране.Олег СамойловТы от нищеты на счетах в инете лабаешь? Ты от нищеты на автомашине, сделанной в России, по своему городишке раскатываешь? Ты, ублюдок, в СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ квартире живешь, а не в коммуналке с тремя поколениями в одной комнате, что тебе, пидору гнойному БЕСПЛАТНО совковая власть дала? Ты от нищеты забыл, что такое очередь за сраными помидорами и яблоками? Еще тебе задать вопросы про НЫНЕШНЮЮ нищету?Михаил Марс"Властями выделяются огромные государственные деньги на создание аналогичных объектов по всей стране, а также на написание соответствующих, очерняющих сталинскую эпоху произведений литературы, искусства и кино. Гузель Яхина, создавшая "нетленку" про Зулейху не даст соврать..." - Что за чушь пишет автор? Какие деньги? Кто выделяет? Сколько? Такого бреда я ещё не читал. Ага, выделят. Жди.ЛЛюбовьОчерняют, потому что знают , при нем их место в ГулагеОлег СамойловПри сталене твое место было у кума в койке!Aнатолий РайковНадо по новому открывать лагеря ГУЛАГ-а.И зажравшиеся на халявных зарплатах всех мастей отправлять именно туда.Только трудом их нужно перевоспитывать.Да и ГД переименовать В Верховный совет России.И туда выбрать и делегировать народных избранников от предприятий.Вот тогда и экономика начнёт подниматься и рабочие места начнут появляться и от гастарбайтеров будет можно потихоньку избавляться.Власть должна быть народная,а не буржуйская.ИИринаИ это естественно ,враги СССР и Сталина и при СССР ,и особенно ,после захвата ими республик СССР ,всегда были и есть врагами своей страны и народа и преступниками . И они сами это признают ,поэтому и хором трусливо скулят ,что они "ни при чем " к тому ,что они сотворили и при СССР ,и в свою Перестройку ,и за 30 лет после захвата ими СССР .Лора Лорааффтор=провокатор!Зоя БобковаЗабодали вы уже всех с этим Сталиным. Неужели не понятно, что было понятно еще древним - два раза в одну реку не войти. Никогда.Vladimir LioubimcevГлупости... ВОРЫ сколько уже и входили, и выходили, и снова входили в одну и ту же воду... И наворовали столько, что вам и не снилось...Vladimir LioubimcevПотому, что Сталин, как и народ, ненавидели и презирали ВОРОВ! А воры ненавидели как Сталина, так и народ ненавидят.Олег СамойловОй! При сталене все были ангелочками!Зоя БобковаАга, при Сталине не воровали, Все ангелочками были, знали, что чуть чего, так строить северные города.Vladimir LioubimcevВоровали и при Сталине... Не так конечно нагло, как сейчас, но вор, даже зная, что его накажут, не может не воровать. Патология. Поэтому они и строили каналы, города в заключении, долбали вечную мерзлоту.... Теперь они "репрессированными" себя называют.ИИЗРАЭЛЬХЭНДСпри Сталине ГРАБИЛИ!Aнатолий РайковА ты случайно сраному Венику родственник?А кто вас жидов спас от полного уничтожения,кто вам дал земли и государственность?Вы жиды должны заканчивать день и ложится спать с именем Сталина на устах.Застал я уже пенсионного возраста прошедшего лагеря ГУЛАГ-а и не поверишь,отсидевшего срок полицая который в ВОВ служивший у фашистов.Ну если при них какое либо плохое слово сказал про Сталина,они бы точно за это твою башку снесли.Помню что по своему погонялу будешь говорить.Но если выбрал себе такой НИК,так от всех будешь получать по твоему жидовскому НИК-у.Это надо же придумать при Сталине ГРАБИЛИ,а что делают евреи на арабских землях в Секторе Газа?Зоя БобковаДа, Запад потому и хвалит Сталина, чтобы тот вернулся и опять скрутил русским головы. Они ведь хвалят всё, что вредит России.Aнатолий РайковЗоя,историю вам по новому изучать надо,двоечница.БорисИ.Сталин был государственным деятелем а сейчас правители и всякая чиновничья шушера просрала государство предали народ а из страны Россия превратили акционерное общество закрытого типа и акционеры все воры мошенники и просто поддонки...Олег СамойловСталин был бандитом, грабителем и педофилом! И именно благодаря стлену СССР понес такие громадные потери во время войны, устроенной если не напрямую сталеным, то уж ТОЧНО С ЕГО подачи!Aнатолий РайковЭто про себя так описываешь?Сергей ЛепеховЛживый высер, направленный на то, чтобы дискредитировать действующего президента. И автор - никакой не советский патриот, а проплаченная Западом гнида...ИИЗРАЭЛЬХЭНДСна западе наши и в том числе спецслужбы а это просто КЮБорис НиколаевичНынешняя российская власть естественно по своей природе была и будет против И.В.Сталина, по причине того, что они стали врагами Советской Социалистической общественно экономической формации государства Россия! Потому что они клятвопреступники предавшие идеи своей Родины, предали даденную ими присягу своей Родине не по принуждению а добровольно! И наконец, по моему личному предположению, они прекрасно знают, что если сделать гипотетическое предположение, что воскресло бы всё Сталинское руководство страной, то все эти клятвопреступники с полными штанами отправились бы прямиком на нары на очень длинные сроки, а иные могли бы быть и расстреляны, хотя их следовало бы повесить как предателей! Вот такое моё личное предположение!ИИЗРАЭЛЬХЭНДСдетки большинства правителей и руководства давно живут (с 60х на западеОлег СамойловПротив этой мрази камуноиздной ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ люди были, есть и будут! И придет еще то время, когда сталинский людоедский кровавый режим будет осужден народом страны!Олег СамойловА Светка Алилуева КОГДА слиняла в забугорье?Виктор БеляевЗачем нужен памятник дармоеду солженицину в Владивостоке? Как вижу его так и хочется сдать его на металлолом.Комментировать
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