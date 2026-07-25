Трамп шуткой объяснил свой отказ от бронежилета

Американский лидер Дональд Трамп с помощью шутки объяснил свой отказ от бронежилета. Он рассказал об этом на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, в контексте того, что мероприятие было перенесено из-за попытки покушения на президента США в конце апреля, передает ТАСС.