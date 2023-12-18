«Ливерпуль» и «МЮ» сыграли 0:0, «Россия 25» выиграла Кубок Первого канала, победы «Реала» и «Арсенала», Овечкин без голов в 13 играх подряд и другие новости

Лена Мисько

Тележка Вайцеховской Вчерашнее юбилейное шоу Ильи Авербуха — это, конечно же, явление даже по нынешним, богатым на всевозможные ледовые спектакли временам. Илье отдельные поздравления (день рождения у него на самом деле только сегодня), текст по этому поводу тоже будет, а пока — небольшая и, возможно, известная многим история: Много лет назад всемирно-известный американский ледовый импресарио Том Коллинз договорился о совместном шоу с федерацией фигурного катания Санкт-Петербурга. Туда пригласили многих российских фигуристов, в том числе Авербуха и его партнёршу по танцам на льду Ирину Лобачёву. Шоу прошло блестяще, и когда все закончилось, Илья очень аккуратно, и даже не сам, а через знакомых агентов поинтересовался, положен ли за выступление какой-либо гонорар. Фигуриста несколько часов продержали в неведении, потом выяснилось, что деньги за выступление оставлены на другом конце города в какой-то гостинице у консьержа, и, когда в три часа ночи Илья приехал туда и открыл конверт, то увидел, что там лежат 500 долларов. Даже по тем временам это была унизительно маленькая сумма. И несмотря на то, что пара отчаянно нуждалась в деньгах, Авербух оставил их в конверте, на котором написал: «Большое спасибо. Возможно, эта сумма поможет вам больше, чем мне». Именно тогда он впервые сказал себе: «Ну ничего. Вы к нам еще приедете...»