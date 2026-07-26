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Пятый канал

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«Не дождетесь!» — 50-летний Сергей Жуков объяснил, почему продолжает выступать

«Не дождетесь!» — 50-летний Сергей Жуков объяснил, почему продолжает выступать

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков не планирует уходить на покой. Наоборот, помимо регулярных выступлений, на которые поклонники приходят многотысячными стадионами, он работает над множеством проектов в разных направлениях: бизнес, продюсирование, кино, сериалы и телевизионные программы, даже писательство! О том, почему он не намерен покидать сцену, Сергей Жуков рассказал корреспонденту 5-tv.

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