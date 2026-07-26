Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков не планирует уходить на покой. Наоборот, помимо регулярных выступлений, на которые поклонники приходят многотысячными стадионами, он работает над множеством проектов в разных направлениях: бизнес, продюсирование, кино, сериалы и телевизионные программы, даже писательство! О том, почему он не намерен покидать сцену, Сергей Жуков рассказал корреспонденту 5-tv.