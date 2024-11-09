Момент взрыва газа в жилом доме в Пятигорске попал на видео

Момент взрыва газа в жилом доме в Пятигорске, жертвой которого стал один человек, попал на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю.
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