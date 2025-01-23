Фестиваль зимнего мотоспорта «Сноу Поморье» пройдет в Устьянах в марте

С 14 по 16 марта 2025 года в Центре лыжного спорта «Малиновка» пройдут всероссийские соревнования на снегоходахВпервые с момента основания в 2019 году мероприятие включено в Единый календарный план Всероссийских соревнований.
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