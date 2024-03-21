Эксперты выяснили, что сплетни на работе полезны для сотрудников! Они могут снизить текучесть и повышать настроение ☝️☝️☝️ Любите посплетничать? Какую самую невероятную сплетню вы слышали? 😉.
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Эксперты выяснили, что сплетни на работе полезны для сотрудников! Они могут снизить текучесть и повышать настроение ☝️☝️☝️ Любите посплетничать? Какую самую невероятную сплетню вы слышали? 😉.