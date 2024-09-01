Михаил Кошкин-ВалуаС нацистами в дискуссии не вступаю. Хороший нацист - мёртвый нацист. «Русское лихолетье», или «святые 90-е», как это время назвала Наина Ельцина, чья семейка собрала все сливки от мародёрства на государственном уровне, в самом деле страшное и знаковое время.
«Святые 90-е», или Ностальгия по временам государственного мародёрства…
Комментарии
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Генрих
Ну да. ну да...помню эти "святые"...патрон в патроннике и пистолет на предохранителе во внутреннем кармане комбеза. Как можно было соорудить дворец алконоиду-мерзавцу, дирижирующему оркестром в Германии или пляшущему среди шалашовок на эстраде??? Ведь это полный ...полярный писец!!!
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5 час.
Семен Демин
Наше время не сильно отличается от 90-х, т. к. все ностальгирующие по 90-м во власти.
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5 час.
Игорь Василевский
Самое мерзкое это то, что есть среди комментаторов и такие, кто слюну роняют от восторга от 90хх.. Кто поносит историю страны, в которой они выросли, где получили образование, награды, жилье... Но, увы, 90е никуда от внешнего нынешнего лака, по содержанию, не ушли...
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1 час.
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