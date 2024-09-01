«Святые 90-е», или Ностальгия по временам государственного мародёрства…

Генрих Ну да. ну да...помню эти "святые"...патрон в патроннике и пистолет на предохранителе во внутреннем кармане комбеза. Как можно было соорудить дворец алконоиду-мерзавцу, дирижирующему оркестром в Германии или пляшущему среди шалашовок на эстраде??? Ведь это полный ...полярный писец!!!

Семен Демин Наше время не сильно отличается от 90-х, т. к. все ностальгирующие по 90-м во власти.