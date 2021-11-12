Истинная причина белорусско-европейского конфликта.

Как можно ещё назвать после 26 лет "царствия", кроме узурпации власти. Сам срок является доказательством, в России тоже самое. Механизм этого , уже дело вторичное, главное срок.

Алексей Бухтиаров

вячеслав харченко Как можно ещё назвать после 26 лет "царствия", кроме узурпации власти. Сам срок является доказательством, в России тоже самое. Механизм этого , уже дело вторичное, главное срок.

Причём тут срок руководства? Что вы так тупо бъетесь в истерике по этому поводу? Для нас главное соответствует или нет политика Главы государства национальным интересам! Все остальное от лукавого.