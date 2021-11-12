Для начала хочу высказать странам ЕС огромную благодарность за прекращение политики многовекторности Александра Григоривича Лукашенко, за серьёзное продвижение в деле построение союзного государства России и Белоруссии.
Истинная причина белорусско-европейского конфликта.
Комментарии
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Сергей Николаевич
вячеслав харченко
Как можно ещё назвать после 26 лет "царствия", кроме узурпации власти. Сам срок является доказательством, в России тоже самое. Механизм этого , уже дело вторичное, главное срок.
Ты это Меркель скажи
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11 час.
Alexander Kozlov
Ассимитричный - сразу 2 ошибки в одном слове. Как можно верить безграмотному комментатору?
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8 час.
Алексей Бухтиаров
вячеслав харченко
Как можно ещё назвать после 26 лет "царствия", кроме узурпации власти. Сам срок является доказательством, в России тоже самое. Механизм этого , уже дело вторичное, главное срок.
Причём тут срок руководства? Что вы так тупо бъетесь в истерике по этому поводу? Для нас главное соответствует или нет политика Главы государства национальным интересам! Все остальное от лукавого.
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8 час.
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