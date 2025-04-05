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НХЛ запретила русским увидеть рекорд Александра Овечкина вживую

НХЛ запретила русским увидеть рекорд Александра Овечкина вживую

Как стало известно руководство Национальной хоккейной лиги по-прежнему отказывает в аккредитации на матчи с участием клуба «Вашингтон Кэпиталс» российским СМИ.

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