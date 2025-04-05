НХЛ запретила русским увидеть рекорд Александра Овечкина вживую

Как стало известно руководство Национальной хоккейной лиги по-прежнему отказывает в аккредитации на матчи с участием клуба «Вашингтон Кэпиталс» российским СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Sina: наказание сработало — ответ Путина на санкции вынудил Запад просить о пощаде
- Россия нанесла тройной удар: Ультиматум Лаврова. США заставили замолчать. "Путин провёл секретные диалоги с двумя мировыми лидерами"
- Европа испугалась мести за санкции. Реакция Путина на угрозы НАТО устроила переполох в ЕС
Свежие комментарии