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Военное обозрение

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Российские штурмовики применяют мотоциклы для отработки захвата позиций ВСУ

Российские штурмовики применяют мотоциклы для отработки захвата позиций ВСУ

Российские военные используют кроссовые мотоциклы для захвата позиций ВСУ под Угледаром, сообщает Минобороны РФ.

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