Плановые отключения телерадиосигнала пройдут в Новом Уренгое, Ноябрьске, Пангодах и Салехарде. Передающее оборудование перестанет работать 19 октября, сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
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