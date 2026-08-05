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Китайский след. Немецкий автопром разваливается. Кто в этом виноват?

Китайский след. Немецкий автопром разваливается. Кто в этом виноват?

Иначе как кризисом события в немецкой автомобильной отрасли не назвать: о перспективах многотысячных сокращений сотрудников уже отчитались Mercedes, BMW, Porsche и, конечно, Volkswagen, у которого дела обстоят особенно критично.

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