Китайский след. Немецкий автопром разваливается. Кто в этом виноват?

Иначе как кризисом события в немецкой автомобильной отрасли не назвать: о перспективах многотысячных сокращений сотрудников уже отчитались Mercedes, BMW, Porsche и, конечно, Volkswagen, у которого дела обстоят особенно критично.
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