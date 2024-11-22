В Ленобласти завершают ремонт участка между Московским шоссе и городом Тельмана

Здесь обновили около трёх километров асфальта В Тосненском районе подходит к завершению ремонт участка между Московским шоссе и городом имени Тельмана – подъезд к Колпино: здесь обновили около трёх километров асфальта, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников Ленобласти.
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