В Ленобласти завершают ремонт участка между Московским шоссе и городом Тельмана

Здесь обновили около трёх километров асфальта В Тосненском районе подходит к завершению ремонт участка между Московским шоссе и городом имени Тельмана – подъезд к Колпино: здесь обновили около трёх километров асфальта, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников Ленобласти.