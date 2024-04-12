30 единиц техники и 200 рабочих готовят Братск к предстоящим праздникам

В Братске стартовала весенняя кампания по уборке главных улиц, дворов и мест отдыха. Согласно указу мэра Сергея Серебренникова, 8 апреля началась обширная санитарная акция к предстоящим торжествам, в частности, к 1 мая и Дню Победы, сообщает пресс-служба мэрии Братска.